Мировых лидеров призвали вкладывать триллионы в спасение планеты

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции об изменении климата ООН Патрисия Эспиноза призвала лидеров стран G20 «думать в триллионах» о финансировании борьбы с изменениями климата, сообщает Bloomberg.

По словам Эспиноза, «Большая двадцатка» должна взять на себя больше обязательств для выполнения целей Парижского соглашения. «Речь идет не о 100 миллиардах долларов, а о триллионах», — сказала Эспиноза на виртуальной пресс-конференции в Глазго. «Мы должны видеть сигналы, указывающие на это, а также сигналы о том, что страны G20 взаимодействуют с финансовыми учреждениями и банками развития, чтобы привести свои портфели в соответствие с целевым показателем в 1,5 градуса Цельсия (принятый на Парижской конференции по климату показатель, в пределах которого допустим рост общемировой температуры из-за глобального потепления — прим. «Ленты.ру»)».

Развитые страны взяли на себя обязательство с 2020 года ежегодно вкладывать 100 миллиардов долларов в защиту климата развивающихся стран, однако недавний отчет ООН показал, что план по спасению планеты через достижение климатических целей не был выполнен в полной мере, и достичь запланированного объема вложений удастся не раньше 2023 года.

Несколькими днями ранее Патрисия Эспиноза призвала удвоить усилия по спасению планеты. Заявление было сделано в преддверии саммита G20, который пройдет в Риме 30-31 октября и ноябрьской международной климатической конференции COP26 в Глазго.