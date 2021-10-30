Спецпредставитель Путина назвал условия провала климатического саммита в Глазго

Главная мировая климатическая конференция — 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском городе Глазго может провалиться без принятия правил реализации Парижского соглашения. Такое условие провала саммита в интервью РБК назвал спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

По его словам, без этих правил будет невозможно добиться целей, поставленных мировым сообществом, а борьба с изменениями климата сведется к разговорам без достижений. «Без правил будут страдать развивающиеся страны, у которых, как правило, нет возможности и финансов, чтобы претворять в жизнь сложные механизмы, связанные с изменением климата, снижением выбросов парниковых газов, реализацией климатических проектов и т.д.», — заявил спецпредставитель.

Эдельгериев обратил внимание на озабоченность международного сообщества вопросами климата и подчеркнул, что страны в течение года работали в этом направлении на уровне экспертов. «Работа идет, хоть и разными темпами: в зависимости от структуры экономики в какой-то стране они амбициозные, в другой стране — вялотекущие», — заключил он.

Ранее исполнительный секретарь Рамочной конвенции об изменении климата ООН Патрисия Эспиноза призвала лидеров стран G20 «думать в триллионах» о финансировании борьбы с изменениями климата. По словам Эспиноза, «Большая двадцатка» должна взять на себя больше обязательств для выполнения целей Парижского соглашения.

Развитые страны взяли на себя обязательство с 2020 года ежегодно вкладывать 100 миллиардов долларов в защиту климата развивающихся стран, однако недавний отчет ООН показал, что план по спасению планеты через достижение климатических целей не был выполнен в полной мере, и достичь запланированного объема вложений удастся не раньше 2023 года.