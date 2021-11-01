Джонсон сравнил мировых лидеров с Джеймсом Бондом и предупредил об апокалипсисе

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон во время климатического саммита в Глазго сравнил мировых лидеров с Джеймсом Бондом и рассказал, что «машина судного дня реальна». Об этом сообщает The National.
Политик открыл саммит в рамках 26 конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), в которой принимают участие около 200 стран, предупреждением об апокалипсисе. Он провел аналогию между обезвреживанием бомбы замедленного действия и климатическим кризисом, с которым столкнулся мир.
«Джеймс Бонд часто в своих фильмах оказывается привязанным к машине судного дня, отчаянно пытаясь понять, какого цвета провод вытащить, чтобы отключить ее, в то время как электронные часы безжалостно отсчитывают время до взрыва, который положит конец человечеству. Мы, дорогие мировые лидеры, сегодня находимся почти в той же самой позиции, что и Джеймс Бонд», — пояснил Джонсон.
Британский премьер призвал присутствующих «обезвредить бомбу».« У нас есть технологии, мы можем собрать средства, и вопрос для всех нас сегодня заключается в том, есть ли у нас воля», — заключил он.
Ранее Джонсон предсказал мировой провал в борьбе с климатическими проблемами. По его мнению, он произойдет, если 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) завершится неудачей. «Очевидно, что если Глазго провалится, то вся конструкция развалится», — отметил он.