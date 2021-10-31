В Британии предсказали провал в борьбе с климатическими проблемами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предсказал возможные последствия неудачных итогов 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая открылась 21 октября в Глазго, передает ТАСС.

По мнению британского премьера, неудача в проведении COP26 вызовет провал мировой координации по климату. Таким мнением о борьбе с климатическими проблемами Джонсон поделился на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Риме.

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«Страны, которые исторически и в настоящий момент больше всего ответственны за выбросы, не делают свою часть работы. Если мы хотим, чтобы COP26 не закончилась провалом, то это должно измениться. Очевидно, что если Глазго провалится, то вся конструкция развалится», — подчеркнул Джонсон.

Политик добавил, что Парижское соглашение разрушится при первых расчетах. Он назвал документ «лишь клочком бумаги», и призвал «наполнить его настоящим прогрессом». Джонсон уверен, что человечество сможет справиться с этой задачей.

Глава британского правительства считает, что саммит Группы двадцати глава британского правительства достигнул «умеренного прогресса», поскольку только 12 членов G20 взяли на себя обязательство достичь глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году или ранее.

Ранее сообщалось, что страны G20 договорились о сдерживании глобального потепления. Однако срок достижения этой цели не указан.