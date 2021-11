Грета Тунберг призвала мировых лидеров прекратить «бла-бла-бла»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в бездействии в вопросе изменения климата и призвала их прекратить «бла-бла-бла». Об этом сообщает британская газета Evening Standart.

Такое заявление она сделала во время протеста в шотландском городе Глазго, где в данный момент проходит климатический саммит COP26. По мнению Тунберг, политики лишь притворяются, что серьезно относятся к вопросам изменения климата и к будущему человечества. Никаких изменений после данного саммита не последует, добавила она.

Экоактивистка также призвала мировых лидеров перейти к реальным действиям. «Мы заявляем: больше не будет "бла-бла-бла", больше не будет эксплуатации людей, природы и планеты», — сказала Тунберг. Обращаясь к протестующим, она отметила, что именно молодые активисты являются ключом к решению вопроса изменения климата.

В октябре Тунберг исполнила хит британского певца Рика Эстли Never Gonna Give You Up. Она выступила на концерте Climate Live в Стокгольме, организованном защитниками климата. По словам 18-летней шведки, своим номером она хотела «преподнести другим активистам приятный сюрприз» в благодарность за усердную работу над организацией мероприятия.