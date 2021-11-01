Зеленский назвал Донбасс и Крым экобомбами в центре Европы

Милитаризация Крыма и Донбасса Россией привела к экологической катастрофе, которая угрожает региону и всему миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на климатической конференции ООН в Глазго.

По его словам, Россия превратила Крымский полуостров в свою военно-морскую базу, а шахты Донбасса за время войны были затоплены, что привело к деградации почв и нехватке питьевой воды.

«Вы знаете, в 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не были выполнены», — намекнул Зеленский на якобы отказ западных стран исполнять Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины и назвал Крым и Донбасс экобомбами в центре Европы.

Украинский лидер также упрекнул Россию в невыполнении Парижских соглашений и напомнил про аварию на Чернобыльской АЭС. Трагедия апреля 1986 года показала, что экологическая катастрофа, где бы она ни случилась, оказывает воздействия на все страны мира, добавил он.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников заявил, что Украине следует усилить обороноспособность вооруженных сил страны из-за планов России разместить в Крыму ядерное оружие. По его словам, к защите страны стоит привлечь силы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские подразделения.