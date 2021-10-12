Украина обвинила Россию в порождении ядерного психоза в Крыму

В Минобороны Украины заявили, что Россия превращает Крым в ядерный отстойник

Намерения России разместить на Крымском полуострове ядерное оружие приведет к экологической катастрофе в регионе. Такие обвинения выдвинул начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов, его слова цитирует пресс-служба ведомства в Facebook.

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Военный указал на то, что использование Россией на острове установок по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение прочих технологий, связанных с ядерным оружием, превратят Крым в ядерный отстойник. Он подчеркнул, что постоянные угрозы применения такого оружия в конвенциональных целях порождают «ядерный психоз» как в самой России, так и у соседей.

«В лучших традициях холодной войны режим [президента России Владимира] Путина достигает психологического эффекта так называемого балансирования ряда стран "на грани войны"», — сказал Буданов.

Генерал добавил, что о серьезности намерений Кремля говорят ядерные маневры России в Арктике. В этой связи он призвал страны Черноморского региона и Восточной Европы консолидировать усилия, чтобы не допустить нависшей над Крымом и целым регионом экологической угрозы.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников сказал, что Украине следует усилить обороноспособность вооруженных сил страны из-за планов России разместить в Крыму ядерное оружие. По его словам, к защите страны стоит привлечь силы ПВО, в том числе американские подразделения.