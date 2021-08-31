Арестованного в России украинца привили непризнанной в ВОЗ вакциной от COVID-19

Отбывающего наказание в исправительной колонии по Ставропольскому краю гражданина Украины Геннадия Лимешко, которого несколько лет назад задержали за попытку совершения диверсии в Крыму, привили непризнанной во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вакциной от коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова.

По ее словам, Лимешко вакцинировали против его воли, угрожая лишить возможности свиданий с родственниками и поместить в штрафной изолятор. Денисова добавила, что состояние украинца после прививки от COVID-19 сильно ухудшилось, появились тахикардия и сильная головная боль.

При этом, отметила она, администрация исправительного учреждения отказала Лимешко в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением базовых прав человека и «приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению». С целью привлечь внимание к ситуации с Лимешко Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, а также к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому.

15 августа 2017 года Служба безопасности Украины назвала провокацией задержание в Крыму предполагаемого агента украинской спецслужбы Геннадия Лимешко, которого заподозрили в подготовке диверсий на территории региона. Ранее в тот же день мужчина признался, что готовил акции по заданию Службы безопасности Украины. Он рассказал, что получил от своего куратора пять тысяч гривен (около 14 тысяч рублей).

В ФСБ России информировали, что Лимешко был задержан на территории полуострова 12 августа при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак — Новый Свет. У него было обнаружены и изъяты две тротиловые шашки, граната РГД-5, емкости с горючей смесью, ручная пила и цифровой фотоаппарат.