В офисе Зеленского рассказали об анекдотической ситуации в стране

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что с первого дня после избрания Владимира Зеленского в стране воцарилась ситуация, которую можно охарактеризовать как «интересный анекдот». Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, украинская оппозиция обвиняет президента и его команду в том, что Киев сдает украинские интересы в пользу России. В то же время в Москве винят Зеленского в том, что переговоры не продвигаются, и говорят об отсутствии результатов. Арестович также отметил, что Россия готова восстановить дипломатические и экономические связи, но при этом не желает вести переговоры о Крыме.

Ранее зампред Совета Безопасности России Медведев в своей статье заявил, что во главе Украины сегодня стоят «невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В работе отмечается, что Киев полностью зависит от «подачек» из Евросоюза и США, а украинскими спецслужбами руководят «американские патроны». «Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — написал Медведев.

