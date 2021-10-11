Кремль оценил заявление Медведева об Украине

Песков: заявление Медведева об Украине идет в унисон с тем, что озвучивалось ранее

Заявление зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева об Украине идет в унисон с тем, что и ранее озвучивалось российской стороной на разных уровнях. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Медведев многое назвал своими именами, так как Россия неоднократно говорила о сложностях в установлении диалога из-за того, что Киев не выполняет предыдущие договоренности. Как подчеркнул песс-секретарь президента, Москва неоднократно указывала, что прямой контакт между президентами двух стран невозможен, пока нет понимания, что должно стать повесткой дня.

Он подчеркнул, что готовность президента России к встрече с украинским коллегой «неоднократно декларировалась».

11 октября в газете «Коммерсантъ» вышла статья, в которой Медведев заявил, что бессмысленно вести переговоры с нынешним руководством Украины, потому что у власти в стране находятся невежественные и необязательные люди, которые меняют позицию «в угоду заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». Он также указал, что власти страны стремятся получить прибыль, а жертвующих собой политиков ради страны нет и «пока не будет».