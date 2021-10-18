Пушков оценил планы Facebook создать «метавселенную»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил планы американской компании Facebook нанять 10 тысяч инженеров из стран Евросоюза в рамках проекта по созданию «метавселенной».

«Понятно, что "метавселенная" уведет миллионы молодых людей в "дивный новый мир", в котором они смогут играть, работать и "взаимодействовать друг с другом в полноценном 3D формате". Этот новый виртуальный мир будет, разумеется, жестко контролироваться "мета-Цукербергом" на основе "правил мета-сообщества", которые на деле будут правилами новой мета-диктатуры, уже проявляющей себя в информационной практике глобальных платформ», — написал он.

По словам сенатора, целью компании является не прибыль, а «власть и контроль над человеческим обществом».

Ранее в Facebook сообщили, что высококвалифицированные рабочие места будут созданы в течение пяти лет. Как отметили в компании, подобное решение является вотумом доверия к «силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов».

