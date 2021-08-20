Марк Цукерберг переведет сотрудников в виртуальную реальность

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске сервиса Horizon Workrooms, сообщает Insider. Это рабочее пространство в виртуальной реальности, которое позволяет сотрудникам имитировать командные собрания и общение.

При помощи шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2 пользователи смогут создавать «аватары», которые будут получать доступ к их рабочему ноутбуку и взаимодействовать с коллегами в виртуальной «метавселенной». Благодаря такому решению переведенные на удаленную работу сотрудники не потеряют связь с коллективом.

«Без правильных связующих инструментов удаленная работа по-прежнему приносит множество трудностей», — говорится в релизе Facebook. — «Работая без коллег, вы временами чувствуете себя изолированным, а мозговой штурм с другими людьми просто не приносит тех же результатов, если вы не находитесь в одной комнате».

В прошлом Facebook уже пытался — и безуспешно — создавать популярные сервисы для работы. Немногие компании предпочитают Facebook at work для внутренней переписки таким приложениям как Slack, Microsoft Teams и Google Chat.

Ранее в этом году Цукерберг заявил, что намерен превратить Facebook в «метавселенную». «Я думаю о метавселенной как о следующем поколении Интернета», — рассказал основатель Facebook. — «Это не тот Интернет, на который мы смотрим через экраны мобильных телефонов или компьютеров, а тот Интернет, частью которого мы являемся и в котором мы можем находиться».

Сервис Facebook пытается удовлетворить запрос сотрудников на новый формат работы после пандемии. Работники хотят остаться в удаленном режиме, многие из них готовы покинуть свои места, если работодатели не смогут предоставить им удобный вариант. Так, например, Amazon хотел вернуть персонал в офис, но столкнулся с массовым недовольством своих сотрудников. При этом сам Facebook, несмотря на свои новые технологии, не считается с пожеланиями сотрудников, которые работают на аутсорсе. Компания вынуждает подрядчиков возвращаться в офис, несмотря на распространение «дельта»-варианта коронавируса, и тем самым рискует здоровьем своих работников.