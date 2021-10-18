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Facebook использует европейцев для создания «метавселенной»

Facebook привлечет 10 тысяч европейских инженеров для создания «метавселенной»
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Фото: Unsplash

Американская компания Facebook планирует нанять 10 тысяч инженеров из стран Евросоюза в рамках проекта по созданию «метавселенной». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медиаплатформы.

Ожидается, что высококвалифицированные рабочие места будут созданы в течение пяти лет. Как отметили в компании, подобное решение является вотумом доверия к «силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов.

В июле вице-президент Facebook Эндрю Босуорт объявил о создании виртуальной вселенной, где пользователи смогут «телепортироваться» сквозь цифровые пространства. К «метавселенной» смогут подключаться юзеры в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной реальностей), чтобы вместе играть, общаться или работать.

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