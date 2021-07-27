Faceboook «телепортирует» пользователей сквозь цифровые пространства

Социальная сеть Facebook заявила о создании виртуальной вселенной, где пользователи смогут «телепортироваться» сквозь цифровые пространства, об этом в своем Facebook-аккаунте рассказал вице-президент компании Эндрю Босуорт.

Специалисты, занимающиеся разработкой продуктов дополненной и виртуальной реальности, приступили к выполнению проекта по созданию «метавселенной». К ней смогут подключаться юзеры в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной реальностей), чтобы вместе играть, общаться или работать. «Определяющим качеством «метавселенной» будет присутствие — ощущение того, что вы действительно находитесь рядом с людьми», — подчеркнул Босуорт. Он напомнил, что подобие таких систем уже существуют. К примеру, Portal и Oculus могут «телепортировать» человека в комнату к его знакомым, независимо от физического расстояния. Однако, чтобы достичь «полного видения «метавселенной» программисты хотят в течение пяти лет создать специальную соединительную ткань между этими пространствами. «Чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними так же легко, как переходить из одной комнаты в вашем доме в другую», — объяснил представитель Facebook.

Термин «метавселенная» был придуман писателем-фантастом Нилом Стивенсоном (роман «Лавина», 1992 год — прим. «Ленты.ру»). Под этим понятием он имел в виду виртуальные миры, которые позволят людям конструировать пространство, общаться, принимать участие в управлении экономикой мира.

Ранее были раскрыты подробности первого VR-шлема от Apple. В нем будет до 15 камер. Подобное техническое оснащение позволит создать у пользователя максимальное ощущение присутствия при использовании устройства в режимах дополненной, виртуальной реальности и потреблении контента.