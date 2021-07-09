Байден усложнит жизнь Facebook и Google

Президент США Джо Байден подпишет указ, который ударит по крупным американским корпорациям и позволит федеральным агентствам усложнить жизнь технологической индустрии с ужесточением регулирования, сообщает The New York Times. Власти обеспокоены возможными проблемами, которыми экономике грозит снижение конкуренции, — ростом цен, меньшим выбором для потребителей и меньшей свободой для сотрудников в смене работодателей.

Указ, в частности, нацелен на сферу поглощений: крупные технологические компании, такие как Facebook или Google, могут скупать небольшие предприятия, уничтожая конкурентов прежде, чем те начнут развиваться. Теперь агентства должны будут пересмотреть свой подход к оценке таких сделок, включая случаи, когда компания покупает менее крупную организацию или добивается доступа к большому объему данных, который позволит ей доминировать на рынке.

Касается указ Байдена и других отраслей. В частности, Федеральная комиссия по связи должна будет принять меры в отношении интернет-провайдеров, таких как Comcast, AT&T и Verizon. Активисты давно заявляли, что у потребителей слишком мало выбора, а услуги связи слишком дороги. Коснутся изменения и системы здравоохранения — указ поддержит импорт менее дорогих лекарств из Канады. Кроме того, могут оказаться запрещены оговорки об исключении конкуренции, к которым работодатели активно прибегали в последние годы, чтобы затруднить сотрудникам переход в другие компании.

Впрочем, справиться с ситуацией в сфере конкуренции только за счет президентского указа будет трудно, указывают эксперты. Во многих вопросах Байдену придется добиваться поддержки конгресса для изменения федерального законодательства, если он хочет добиться большего успеха, чем его предшественник Дональд Трамп, который также выпускал указы, не имевшие в итоге особого влияния на ситуацию на рынке.

Крупные компании в последнее время все чаще уличают в нарушении антимонопольного законодательства. Так, Google в США столкнулась с судебными разбирательствами в ряде штатов из-за контроля над магазином приложений Android, а в Европе в отношении компании начали расследование из-за сомнительной практики в рекламном бизнесе.