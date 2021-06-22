Европа приготовила сокрушительный удар по Google

Европейская комиссия объявила о начале расследования в отношении Google, которое может сокрушить бизнес компании в области цифровой рекламы и ударить по ее финансам, передает Bloomberg. Ведомство намерено сфокусироваться на незаконных привилегиях, которые корпорация, как предполагается, создала для собственных сервисов в ущерб конкурентам.

«Мы обеспокоены тем, что Google затруднила конкуренцию для своих соперников в сфере онлайн-рекламы», — сказала европейский комиссар Маргарет Вестагер. Сервисы именно этого сектора выступают стержнем системы, которая позволяет IT-гиганту монетизировать интернет-услуги, подчеркнула она.

Согласно заявлению на сайте комиссии, в рамках расследования также должно быть установлено, влияет ли Google на конкуренцию, когда ограничивает доступ третьих лиц к данным пользователей в рекламных целях и распоряжается ими сама.

«Возможно, это расследование, которого ждали многие, поскольку оно касается самой сути бизнеса Google», — сказал аналитик Bloomberg Intelligence Айтор Ортиз. Теперь американскую компанию могут обязать ограничить операции, связанные с онлайн-рекламой, что, в свою очередь, может привести к денежным потерям для корпорации, объяснил эксперт.

Во Франции Google уже обязали внести изменения в работу рекламных сервисов и оштрафовали на 220 миллионов евро за злоупотребление положением на рынке.

О перспективах начала расследования в отношении Google на уровне Евросоюза в середине июня уже сообщали источники Reuters. Отмечалось, что ЕС заинтересовался подозрительно прибыльным направлением бизнеса компании. В прошлом году рекордная на мировом уровне выручка компании в 147 миллиардов долларов была в значительной степени обеспечена за счет рекламы в поиске Google и на принадлежащих ей Gmail и YouTube.