ЕС задумал разрушить рекламную империю Google

Входящая в холдинг Alphabet корпорация Google заинтересовала антимонопольные органы Евросоюза. Как передает Reuters, ЕС собирается запустить официальное расследование подозрительно прибыльного бизнеса компании в области цифровой рекламы.

Это обозначит новый фронт в борьбе европейского органа защиты конкуренции против Google. За последнее десятилетие антимонопольная служба уже оштрафовала компанию на восемь миллиардов долларов за блокировку конкурентов в онлайн-магазинах, на смартфонах с Android и в сфере интернет-рекламы. ЕС обещает провести тщательное расследование, в котором сосредоточится на позиции, занимаемой Google по отношению к рекламодателям, издательствам, компаниям-посредникам и конкурентам.

В прошлом году корпорация получила выручку в 147 миллиардов долларов – самую большую мире. Основная часть прибыли и продаж приходится на рекламу в поиске и на принадлежащих компании Gmail и YouTube. Около 16 процентов выручки принесли медиакомпании, использующие технологии Google для дисплейной рекламы, чтобы размещать рекламу на своих сайтах или в приложениях.

Предстоящее расследование ЕС может затронуть всю рекламную империю Google. Маркетинговый аналитик eMarketer предполагает, что в этом году Google будет контролировать 27 процентов мировых расходов на всю онлайн-рекламу, в том числе 57 процентов от поисковой рекламы и 10 – от дисплейной.

На первый взгляд, эти цифры не покажутся монополистическими, однако рекламодатели и конкуренты утверждают, что, поскольку Google принадлежит множество сервисов, влияния компании на разные аспекты рынка не удается избежать. По их словам, Google использует зависимое положение покупателей, продавцов и посредников, чтобы взимать с них комиссию и подавлять честных конкурентов.

Министерство юстиции США и несколько поддержавших его штатов в прошлом году подали в суд на Google за злоупотребление доминирующим положением в поисковой рекламе. В более позднем иске группа штатов во главе с Техасом сфокусировались на анти-конкурентном поведении компании в интернет-среде. Google отрицает обвинения, а решения по искам пока не вынесены.