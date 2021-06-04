Главу отдела Google сняли с должности за пост о евреях

Главу отдела стратегий и исследований в области многообразия в Google Камау Бобба (Kamau Bobb) сняли с должности из-за поста о евреях, который он написал в 2007 году. Об этом сообщает BBC.

Ранее журналисты нашли в личном блоге Бобба пост под названием «Если бы я был евреем». В нем мужчина прокомментировал очередной виток арабо-израильского конфликта и поддержал палестинцев и ливанцев, при этом обвинив евреев в кровожадности.

«Если бы я был евреем, то был бы обеспокоен своей ненасытной жаждой войны и убийств ради защиты. Самооборона, несомненно, является инстинктом, но я бы побоялся растущего бесчувствия к страданиям других», — написал Бобб 14 лет назад.

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В Google осудили его высказывание и сообщили об уходе с должности начальника отдела по многообразию и переходе на научную работу. Отмечается, что мужчина руководил отделом с 2018 года.

«Эти слова, безусловно, являются оскорбительными. Автор признал это и принес свои извинения», — заявили в компании.

По информации издания, Бобб уже удалил пост и публично извинился. Он также написал своим еврейским коллегам письмо, в котором объяснил, что не хотел никого обидеть и создать ложные стереотипы о евреях. «То, что я написал, плохо характеризует всю еврейскую общину. То, что задумывалось как критика конкретных военных действий, создало антисемитские стереотипы и предрассудки», — признал он.

Ранее в Google признались в слежке за пользователями. В документах судебного процесса против корпорации говорилось, что предприятие продолжало собирать данные о местоположении своих пользователей, даже когда владельцы смартфонов отключали передачу данных о геолокации. Руководители и инженеры компании признали, что были в курсе слежки.

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