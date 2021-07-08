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Американские штаты решили засудить Google

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Большинство американских штатов решили засудить Google из-за контроля компании над магазином приложений Android. Об этом сообщает издание Politico.

Всего к разбирательствам присоединились 36 штатов — среди них Юта, Северная Каролина, Теннесси, Нью-Йорк, Аризона, Колорадо, Айова и Небраска — а также Вашингтон (округ Колумбия). Отмечается, что это уже третий по счету подобный иск в связи с предполагаемыми нарушениями Google антимонопольного законодательства.

Министерство юстиции США и несколько поддержавших его штатов в прошлом году подали в суд на Google за злоупотребление доминирующим положением в поисковой рекламе. В более позднем иске группа штатов во главе с Техасом сфокусировались на анти-конкурентном поведении компании в интернет-среде.

Кроме того, Google заинтересовала и антимонопольные органы Евросоюза. Там собираются запустить официальное расследование подозрительно прибыльного бизнеса компании в области цифровой рекламы.

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