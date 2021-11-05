Пушков прокомментировал внесение Галкина в черный список на Украине

Пушков: Украина является единственной страной, которой «угрожает» Галкин с его пародиями

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал внесение российского юмориста Максима Галкина в черный список на Украине.

«Уверен, что единственное государство в мире, безопасности которого официально "угрожает" Галкин с его пародиями, — это Украина. Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?» — написал он.

Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, 4 ноября. Отмечается, что артист был добавлен в перечень Министерством культуры и информационной политики по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).

В августе 2015 году ведомство опубликовало список деятелей культуры, которые «представляют угрозу национальной безопасности страны». В перечень таких артистов попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.