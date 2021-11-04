Захарова пошутила над внесением Галкина в черный список на Украине

Захарова о внесении Галкина в черный список: все украинские юмористы ушли в политику

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала шуткой на внесение российского юмориста Максима Галкина в черный список на Украине. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

«Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли», — написала Захарова.

Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, 4 ноября. Отмечается, что артист был добавлен в перечень Министерством культуры и информационной политики по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).

В августе 2015 году ведомство опубликовало список деятелей культуры, которые «представляют угрозу национальной безопасности страны». В перечень таких артистов попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.