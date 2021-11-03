Соловьев охарактеризовал Собчак фразой «матерящаяся тетка, целующаяся с девками»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление бывшего пресс-секретаря Бориса Ельцина Сергея Ястржембского, озвученное в интервью Ксении Собчак, о профнепригодности официального представителя МИД России Марии Захаровой. В выпуске шоу «Полный контакт» на YouTube Соловьев раскритиковал блогершу, охарактеризовав ее фразой «матерящаяся тетка, целующаяся с девками».

Автора шоу возмутили слова бывшего пресс-секретаря Ельцина о том, что в МГИМО не учат таким манерам поведения и заявлениям, которые исходят от Захаровой. Собчак при этом подтверждала слова Ястржембского и кивала. «Это вот эта матерящаяся тетка — это тебя так учили в МГИМО? Или целоваться взасос с девками публично — этому тебя учили в МГИМО? Вот это выпускница МГИМО? Ты хочешь нам рассказать, чему учили в МГИМО? Скажем, таких, как ты или вот этот Ястржембский?» — заявил Соловьев в адрес Собчак.

Кроме того, он обвинил журналистку в цинизме и безнравственности, напомнив ей о скандале на свадьбе рэпера Моргенштерна и смертельном ДТП на трассе в Сочи. Телеведущий упрекнул коллегу во лжи по поводу помощи пострадавшим в аварии, отметив, что санитарный самолет для доставки раненой женщины в Москву тогда предоставил его друг, а не Собчак.

Ястржембского же Соловьев заподозрил в коррупции, подчеркнув, что состояние, которым обладает экс-помощник президента, нельзя заработать на государственной службе.

1 ноября на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» вышло интервью с Ястржембским. В беседе с журналисткой он раскритиковал работу представителя МИД, напомнив о скандале вокруг президента Сербии Александра Вучича, который был спровоцирован неосторожным постом Захаровой в Facebook. Последствия случившегося, по мнению Ястржембского, должны были обернуться отставкой Захаровой в течение 24 часов.