На Украине Моргенштерна повторно признали угрозой национальной безопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины повторно включило в черный список российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев). Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

По информации ведомства, ограничения на въезд певца на территорию Украины начинают действовать в среду, 15 сентября. «Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом — Моргенштерн Алишер Тагирович», — сказано в приказе.

В апреле артиста впервые признали угрозой национальной безопасности Украины и внесли в соответствующий перечь лиц. Конкретные причины и сроки запрета на посещение страны министерство культуры и информационной политики страны не указало. На данный момент список включает более 180 человек, в том числе, российского певца Филиппа Киркорова.

Позднее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что Моргенштерн во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков и психотропных веществ. Все это «создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта».

Моргенштерн решил судиться со Службой безопасности Украины (СБУ) из-за запрета приезжать в страну. Позднее он заявил, что вопреки запрету официального Киева приехал на Украину со своей невестой Диларой Зинатуллиной.