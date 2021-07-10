Моргенштерн заявил о приезде на Украину вопреки запрету

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) заявил, что вопреки запрету официального Киева приехал на Украину со своей невестой Диларой Зинатуллиной. Об этом он сообщил в сторис Instagram.

«Медовый месяц продолжается. Мы на Украине», — заявил он.

Пиар-директор исполнителя Анна, комментируя данную информацию, заявила журналистам РЕН ТВ, что Моргенштерн сейчас не находится на Украине. «Я знаю, что его там нет», — сказала она, пояснив, что его заявление — шутка.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной Зинатуллиной. Девушка опубликовала видео, на котором рэпер в одних трусах встал на колено с кольцом в руке во время съемок клипа.

В апреле Моргенштерна признали угрозой национальной безопасности Украины и запретили ему посещение страны. При этом Министерство культуры и информационной политики республики не указало конкретных причин и сроков запрета на въезд.