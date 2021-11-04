Максима Галкина сочли угрозой для безопасности Украины

Российского юмориста Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что артист был добавлен в перечень Министерством культуры и информационной политики по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). В своем Telegram-канале РЕН ТВ опубликовало документ, правовой базой в котором назван закон Украины «О кинематографии». Таким образом, в «черном списке» Минкульта Украины теперь 259 человек.

В августе 2015 году ведомство опубликовало список деятелей культуры, которые «представляют угрозу национальной безопасности страны». В перечень таких артистов попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

Так, в сентябре в «черный список» добавили рэпера Моргенштерна. В СБУ заявили, что исполнитель во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков и психотропных веществ.