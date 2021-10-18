Зеленский раскритиковал запрет в стране фильмов с участием российских актеров

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV раскритиковал запрет на показ в стране фильмов с участием советских и российских актеров, попавших под санкции Киева. Его слова приводит РИА Новости.

Он выразил мнение, что любимые украинцами фильмы и сериалы не должны страдать из-за действия санкций, только лишь потому что «один из этих актеров сказал неправильные вещи касательно оккупации Крыма». В качестве примера Зеленский привел сериал «Сваты», который он продюсировал вплоть до шестого сезона. Он напомнил, как Служба Безопасности Украины (СБУ) запретила показывать сериал на территории Украины, хотя «снят он был еще до войны с Россией».

Зеленский подчеркнул, что считает «правильными» санкции против российских актеров — в частности, против Михаила Пореченкова, введенные из-за поездки в неподконтрольную Киеву часть Донбасса. «Но что касается запрета фильма, который до этого уже был. А как быть с фильмом, где снимается (Лия) Ахеджакова, а рядом стоит актер, который запрещен? А она поддерживает независимость Украины, она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад... Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны», — добавил Зеленский.

В августе 2015 году Минкульт Украины опубликовал список деятелей культуры, которые «представляют угрозу национальной безопасности страны». В список артистов попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется. В мае правительство Украины ввело персональные санкции против еще 11 российских артистов за посещение Крыма, запретив въезд в страну Владимиру Вдовиченкову, Жанне Эппле, Ольге Кабо, Дмитрию Орлову, Александру Петрову, Евгению Пронину, Евгению Стычкину, Павлу Трубинеру и Алексею Чадову. Под санкциями также оказались певица, телеведущая Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский.

