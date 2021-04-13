Лепсу и Буйнову запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российским певцам Григорию Лепсверидзе (Лепсу) и Александру Буйнову, сообщает издание «Украинские новости».

Причины и сроки запрета на посещение страны ведомство не указало. Журналисты предположили, что решение может быть связано с уголовным делом против 23 российских артистов, которое было возбуждено из-за их участия в концерте на открытии Крымского моста. Музыканты пока не прокомментировали решение спецслужб.

При этом СБУ отметила, что не располагает информацией о запрете на въезд в республику российскому актеру Дмитрию Харатьяну и певцу Диме Билану, которые также принимали участие в указанном концерте.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд на территорию страны музыкантам из «Хора Турецкого» и актерам, снявшимся в фильме «Крым»: Роману Курцыну и Евгении Лаповой.

Украинские власти создали черный список российских деятелей культуры в 2015 году. В него вошли, например, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Правительство Украины также запретило показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятых после 1991 года, а также сериалов, созданных после 2014-го.