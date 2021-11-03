Захарова прокомментировала дискриминацию русских в Казахстане

Отношения России и Казахстана носят особо привилегированный союзнический характер, однако Москва тщательно следит за любыми проявлениями нетерпимости по национальному признаку в республике. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя случаи дискриминации русских.

По ее словам, Россия полностью поддерживает слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о проявлении нулевой терпимости к «пещерному национализму». Дипломат добавила, что действия лиц, стоящих за информационными выбросами о языковых патрулях, не останутся без последствий со стороны казахстанских властей.

«С руководством Казахстана мы едины — и здесь не должно быть никаких сомнений — в том, чтобы наращивать совместные усилия по профилактике и реагированию на такие проявления», — подчеркнула Захарова. Она указала на необходимость вести адресную работу с молодежью двух стран и использовать все возможные средства и ресурсы, так как Россия и Казахстан имеют тесные социокультурные связи.

21 октября президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана потребовал, чтобы исполнительные органы власти и прокуратура жестко пресекали конфликты на этнической почве и иные попытки расшатать общественный порядок. Он также призвал проявлять нулевую терпимость к таким инцидентам.

В Казахстане националисты начали проводить так называемые языковые рейды. В ходе них активисты проверяли знание казахского языка сотрудниками магазинов и госучреждений и заставляли извиняться русскоговорящих граждан на камеру. Позже журналисты уличили лидера «языковых патрулей» Куата Ахметова в связях с властями Казахстана.