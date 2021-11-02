Россиянин стал жертвой бизнес-скандала в Казахстане и попал в СИЗО

Бывший управляющий сетями супермаркетов и гипермаркетов X5 Retail Group Виктор Балашов, который отправился в Казахстан на позицию топ-менеджера крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», стал жертвой бизнес-скандала между руководством компании в лице Дмитрия Головнева и местного партнера Нурсултана Шоканова и попал под суд, теперь ему грозит лишение свободы сроком 11 лет в колонии строгого режима. Об этом в комментарии «Ленте.ру» сообщила мать Виктора, Ирина Балашова.

Женщина рассказала, что сотрудничество Головнева и Шоканова зашло в тупик из-за недостаточной прибыльности сбыта продукции российской компании на территории республики, и начал разгораться открытый конфликт. Каждая из сторон считает, что был произведен взаимный рейдерский захват бизнеса, рассказала Ирина.

Между тем в Казахстан для проведения аудита и решения проблемы убыточности бизнеса был направлен Балашов. Ирина пояснила, что сын проделал необходимую работу и сообщил о крупных хищениях со стороны Шоканова, который, судя по всему, вывел средства на одну из своих компаний. В связи с этим «Восток-сервис» подал заявление на Шоканова в прокуратуру.

Тем вернем Шоканов, который уже стал депутатом маслихата, подал ответный иск на Балашова и Головнева по статье об организации преступной схемы. По версии правоохранителей, россияне передали «Восток-Сервису» товар на 581 миллион тенге в счет погашения долга казахстанской стороны в 2,4 миллиарда, хотя не имели права делать это без ведома Шоканова.

С сентября Балашов находится в СИЗО, в ходе последнего судебного заседания прокуратура запросила 11 лет тюрьмы. По словам матери, у него обострились серьезные хронические заболевания, но помощь ему не оказывается.

Ирина Балашова подчеркнула, что защита смогла полностью доказать сфабрикованность уголовного дела, но шансы выиграть очень малы. При этом она указала, что на сына постоянно оказывается давление со стороны следствия и самого казахского акционера, который якобы относится к клану первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Семья неоднократно обращалась в органы государственной власти России и Казахстана, дипломатические представительства, однако каких-либо результатов это не принесло. Приговор Балашову будет вынесен судом в пятницу, 5 ноября.