Президент Казахстана объявил нулевую терпимость к этническим конфликтам

Власти Казахстана будут проводить политику социально-экономической интеграции этносов и бороться с любыми проявлениями этнического высокомерия, объявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана.

Глава государства потребовал, чтобы исполнительные органы власти и прокуратура жестко пресекали конфликты на этнической почве и иные попытки расшатать общественный порядок. Он также призвал проявлять нулевую терпимость к таким инцидентам.

«Тем более, нам хорошо известно, что все такие конфликты — дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны», — подчеркнул Токаев. В этой связи он поручил местным акиматам (администрациям) проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе.

Казахский лидер также отметил, что в некоторых регионах наблюдается внутренняя миграция представителей этнических групп, что ведет их к социокультурной изоляции и отдалении от «казахстанской действительности». Поэтому, указал он, необходимо разработать системные меры по преодолению тенденции образования замкнутых этнических районов.

Конфликты на почве национализма в странах постсоветского пространства случаются довольно часто. В Казахстане националисты начали проводить так называемые языковые рейды.

В ходе них активисты проверяли знание казахского языка сотрудниками магазинов и госучреждений и заставляли извиняться русскоговорящих граждан на камеру. Позже журналисты уличили лидера «языковых патрулей» Куата Ахметова в связях с властями Казахстана.