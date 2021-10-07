В Казахстане таксист наорал на клиентку после ее просьбы не говорить на русском

В Казахстане женщина попросила таксиста говорить по-казахски и навлекла на себя гнев

В одном из городов Казахстана между водителем такси и клиенткой произошел скандал из-за русского языка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На записи слышно, как мужчина на повышенных тонах отвечает пассажирке на ее просьбу говорить на казахском языке.

«Это моя личная точка зрения. Предатель я или не предатель, не вам судить. Я рос в Советском Союзе, где русский язык был единственным языком. Не буду я с вами разговаривать по-казахски!» — гневно кричал водитель. В это время женщина пытается перебить таксиста и просит его прекратить кричать, однако мужчина продолжает ругаться.

Конфликты на почве национализма в странах постсоветского пространства случаются довольно часто. К примеру, в Казахстане националисты начали проводить так называемые «языковые рейды». В ходе них активисты проверяли знание казахского языка сотрудниками магазинов и госучреждений и заставляли извиняться русскоговорящих граждан на камеру. Позднее журналисты уличили лидера «языковых патрулей» Куата Ахметова в связях с властями Казахстана.

После этого член комитета Мажилиса (нижней палаты парламента) по социально-культурному развитию Берик Абдыгалиулы сообщил о том, что все вывески и указатели в Казахстане должны быть переведены на казахский язык. Абдыгалиулы отметил, что такое решение было принято ввиду обеспокоенности избирателей положением казахского языка в стране.

В Киргизии и Узбекистане несколько русскоговорящих граждан, в том числе дети, подверглись избиениям и оскорблениям.