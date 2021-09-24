В Узбекистане дети избили русского мальчика

В Узбекистане правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту избиения местными детьми русского мальчика. Кадры, запечатлевшие конфликт между их отцом и бабушкой пострадавшего, опубликованы в Telegram-канале RT.

По словам бабушки, она вышла на улицу и увидела, как ребенка с криками «урус, урус!» (в переводе с тюркского — русский) избивают соседские дети. «Я бегу к внуку, у него все лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», — рассказала Лилия.

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Мать одного из нападавших детей набросилась на женщину с криками: «Езжай в свою Россию». После этого бабушка и мама мальчика обратились в полицию, и к ним подошел отец одного из напавших и начал нецензурно высказываться и угрожать, что Лилия якобы избила его детей.

Как уточнила женщина, сотрудники отделения на рассказ о случившемся лишь заулыбались и в итоге составили на каждого участника ссоры административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». В заявлении отметили, что «обе стороны высказывали в адрес друг друга оскорбления и от проведения судебно-медицинской экспертизы стороны отказались». Впоследствии выяснилось, что экспертизу семье избитого ребенка вообще не предлагали.

Случаи притеснения русскоязычных граждан в странах Центральной Азии в последнее время стали довольно частыми. К примеру, в Киргизии во время спортивных сборов по дзюдо в Иссык-Кульской области сверстники две недели избивали девятилетнего русского мальчика из-за его национальной и религиозной принадлежности.

В Казахстане, где, несмотря на официальный статус русского языка наряду с казахским, националисты начали проводить унизительные «языковые рейды», в ходе которых заставляют русскоговорящих граждан извиняться за разговор на русском языке.