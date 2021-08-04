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Оценены перспективы роста антирусского национализма в Киргизии

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Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Объективных причин для роста антирусского национализма на фоне инцидента с избиением русского мальчика в Киргизии нет. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

В Киргизии сверстники подвергли ребенка систематической травле из-за его национальности и вероисповедания. Эту ситуацию эксперт оценил как проявление детской жестокости, которое могло произойти в любой стране по бытовым причинам, таким как особенности внешности или увлечения.

Мендкович подчеркнул, что ранее о подобных инцидентах в республике не было слышно, поэтому не стоит воспринимать его как тенденцию к росту антирусских настроений. «Тем более действующий президент [Садыр Жапаров] действительно прилагает усилия к развитию русского языка и создания русскоязычных школ в стране», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что во время спортивных сборов по дзюдо в Иссык-Кульской области сверстники две недели избивали девятилетнего русского мальчика из-за его национальной и религиозной принадлежности. Отмечалось, что каждый день во время тихого часа они били его за то, что он «не верит в Аллаха, что он русский».

На ситуацию обратили внимание в МИД России. Глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил семье пострадавшего ребенка помощь со стороны Россотрудничества и посольства России в Киргизии. Он отметил, что им будет оказана поддержка, если они решат переехать в Россию по программе переселения соотечественников.

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