МИД обратил внимание на избиение русского мальчика в Киргизии

МИД России обратил внимание на ситуацию с избиением русского мальчика в Киргизии. Ведомство сообщило об этом в Twitter.
«Следим за ситуацией вокруг избиения русского мальчика, возможно, на национальной почве на спортивных сборах в Иссык-Кульской области», — написали дипломаты.
В том же посте сообщается, что дело находится под особым контролем председателя киргизского кабинета министров Улукбека Марипова, в связи с ним он дал поручения уполномоченной по правам ребенка Жыпарисе Рысбековой.
Днем ранее СМИ сообщили о случае ксенофобного насилия в адрес русского ребенка: девятилетнего мальчика, приехавшего на сборы по дзюдо, две недели избивали из-за его национальности и религиозной принадлежности. Он оказался единственным немусульманином в группе, и каждый день во время тихого часа старшие дети били его за то, что он «не верит в Аллаха, что он русский». Тренер была в курсе конфликтов, однако не вмешивалась и не сообщала родителям мальчика о побоях.
Родители ребенка рассказали, что по возвращении он страдает от головных болей и неоднократно была рвота. По их словам, после сборов сын также начал цитировать Коран.
В ноябре 2020 года член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. Он также выразил сожаление из-за того что молодежь перестала разговаривать на киргизском. По его мнению, молодым людям необходимо создать такую потребность. «Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском», — заключил Торалиев.