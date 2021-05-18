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США выделят десятки тысяч долларов на «свободу слова» в Киргизии

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Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Госдепартамент США выделит средства на финансирование программ «по поддержке свободы слова и независимых СМИ» в Киргизии. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание соответствующего гранта.

В рамках гранта США могут выделить участникам от 10 до 50 тысяч долларов. Подать заявку на финансирование могут любые независимые СМИ Киргизии, а также некоммерческие организации.

Отмечается, что грантовые программы нацелены на развитие свободной и независимой журналистики в стране. Они должны повысить «потенциал и устойчивость» киргизских медиаорганизаций в вопросах независимого и объективного освещения событий.

В Госдепе подчеркнули, что медиа-службы Киргизии считаются «наиболее открытыми» в регионе. Однако большинство из них нельзя назвать полностью независимыми из-за распространения самоцензуры.

В декабре 2020-го стало известно, что Госдепартамент США профинансирует программы, которые будут направлены на разъяснение россиянам американских ценностей и принципов свободы СМИ. В рамках инициативы «Делиться Америкой с Россией» Вашингтон поможет гражданам России ближе познакомиться с американскими ценностями и культурой в контексте демократического общества.

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