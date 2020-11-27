Госдеп США приготовился выделить 800 тысяч долларов для «содействия Украине»

Госдепартамент США приготовился выделить 800 тысяч долларов для «оказания содействия Украине»: Вашингтон намерен продолжить программу сотрудничества со странами Европы. Об этом пишет RT со ссылкой на грант, с которым ознакомилась редакция.

Проект предполагает, что США и страны Центральной и Восточной Европы будут сотрудничать, чтобы «передать Украине опыт в области переходных мер и интеграции с ЕС». Партнерами Штатов должны стать 11 стран: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения. В рамках проекта страны будут работать над тем, чтобы обеспечить «энергетическую и кибербезопасность», бороться с распространением пандемии COVID-19 и ее последствиями, а также открыть доступ к западным рынкам.

По некоторым данным, с 2015 года и вплоть до 2020-го включительно США предоставили Украине военную помощь на общую сумму два миллиарда долларов. За указанный период Вашингтон поставил Киеву, в частности, ценное медицинское оборудование, бронированные автомобили повышенной проходимости High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции Harris, патрульные катера типа Island, переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и прочее.