Госдеп США раскритиковал Россию и Украину из-за прав человека

Госдепартамент США выпустил доклад о соблюдении прав человека в мире в 2019 году. Он опубликован на сайте ведомства.

Среди проблем Госдеп выделил «убийства и казни без суда и следствия», злоупотребления в отношении задержанных со стороны правоохранительных органов и тяжелые условия содержания в тюрьмах. В документе также утверждается, что в России существуют ограничения свободы выражения мнений, свободы СМИ и интернета. Госдеп также написал о коррупции в органах власти, утверждая, что российское правительство «авторитарно и централизованно».

В докладе также раскритиковали Украину. По мнению американского ведомства, власти страны не смогли остановить безнаказанность в органах власти. Среди проблем в области прав человека называется насилие в отношении журналистов, цензура и «произвольные задержания и аресты».

В середине января правозащитная организация Human Rights Watch также писала об ухудшении ситуация с правами человека в России. Утверждалось, что в 2019 году власти «усилили репрессии», особенно в отношении критиков власти и активистов.

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