Россия сохранила лидерство по количеству жалоб в ЕСПЧ

В течение 2019 года Россия сохранила за собой лидерство по количеству жалоб, направленных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Это следует из данных отчета, опубликованного на сайте суда.

На долю РФ приходится 25,2 процента всех жалоб — 15,05 тысячи. На втором месте — Турция с 9,25 тысячи жалоб, на третьем — Украина с 8,859 тысячи. Всего за прошедший год суд рассмотрел 59,8 тысячи дел.

Россия была в этом списке первой в прошлом и позапрошлом году: в начале 2019 года сообщалось, что она стала главным поставщиком жалоб в ЕСПЧ. При этом их число не превысило 12,5 тысячи.

Российские власти имеют возможность не исполнять решения ЕСПЧ благодаря праву Конституционного суда определять, выполнять ли вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Такое право высшей инстанции в 2015 году предоставил президент России Владимир Путин.

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