Путин заявил об исполнении Россией «неправовых» решений ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые вердикты, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 16 января.

«Мы и в этом случае исполняем, как это ни покажется странным, — сказал Путин. — Но когда начинаются всякие толкования, которые навязывают со стороны, это уже перебор, это слишком».

По словам Путина, такое положение дел неприемлемо. «У кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны, я это сам наблюдаю», — сказал он.

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15 января в ходе послания Федеральному собранию глава государства анонсировал внесение поправок в Конституцию России. В частности, по мнению Путина, необходимо закрепить приоритет Конституции над международным правом. Позже он отметил, что в других странах уже давно приняли такое решение. Требования международного законодательства и договоров не должны противоречить положениям основного закона, считает президент.

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