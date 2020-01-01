Помпео перенес визиты на Украину и в Белоруссию из-за беспорядков в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео перенес турне, в ходе которого должен был посетить пять стран, из-за беспорядков в Ираке. Соответствующее заявление распространено пресс-службой госдепа, передает ТАСС.

Помпео должен был посетить с 3 по 7 января Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Однако госсекретарь останется в Вашингтоне для обеспечения безопасности граждан США на Ближнем Востоке. Новые даты для поездки Помпео в Киев, Минск, Нур-Султан, Ташкент и Никосию пообещали определить в ближайшее время.

31 декабря сотни жителей Ирака пошли на штурм американского посольства. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибло около 30 человек и пострадало около 45. В результате диппредставительство было эвакуировано.

1 января этого года Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде «иранских подручных». По его словам, штурм был организован главой шиитского ополчения «Силы народной мобилизации» в Ираке Абу Махди аль-Мухандисом и руководителем шиитских отрядов «Специальные группы» Каисом аль-Хазали.

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