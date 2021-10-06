В Казахстане переведут все вывески и указатели на казахский

В парламенте Казахстана решили перевести все указатели и вывески в стране на казахский

Все вывески и указатели в Казахстане должны быть переведены на казахский язык. Об этом заявил член комитета Мажилиса (нижней палаты парламента) по социально-культурному развитию Берик Абдыгалиулы, пишет «Sputnik Казахстан».

Депутат рассказал, что соответствующие поправки были внесены в законопроект о визуальной информации, принятый в первом чтении в феврале.

Абдыгалиулы отметил, что такое решение было принято ввиду обеспокоенности избирателей положением казахского языка в стране. «Сегодня проблема госязыка волнует всех. Среди них одна из наиболее часто поднимаемых нашими избирателями — это неграмотное изложение текста визуальной информации на казахском языке, а в некоторых случаях даже отсутствие информации на казахском языке», — пояснил он.

По его словам, теперь законопроект предусматривает, что все вывески, указатели, объявления и ценники в стране должны быть в первую очередь переведены на казахский язык. При этом парламентарий подчеркнул, что русский язык в них будет присутствовать «только при необходимости».

Ранее в Казахстане националисты начали организовывать так называемые «языковые рейды». В ходе них активисты проверяли знание казахского языка сотрудниками магазинов и госучреждений и заставляли извиняться русскоговорящих граждан на камеру. Позднее журналисты уличили лидера «языковых патрулей» Куата Ахметова в связях с властями Казахстана.