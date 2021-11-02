В Киргизии напавшего на женщину из-за русского языка отпустили на волю

Суд в Киргизии прекратил уголовное дело против мужчины, швырнувшего калькулятор в девушку

Суд в Киргизии прекратил уголовное дело в отношении мужчины, который швырнул калькулятор в сотрудницу детского центра из-за русского языка. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда Бишкека.

По информации издания, в ходе судебного разбирательства потерпевшая сама ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Али Алимбекова, и с учетом примирения сторон его отпустили из-под стражи на волю.

Инцидент произошел 2 августа в одном из торгово-развлекательных центров киргизской столицы. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от русскоязычной сотрудницы, чтобы она разговаривала с ним только на киргизском. После этого он оскорбил женщину и бросил ей в голову калькулятор.

Позднее сотрудники правопорядка задержали мужчину, однако отпустили уже спустя несколько минут. Уголовное дело в отношении него было возбуждено только 10 августа. Арестовали нападавшего 16 августа.

Ранее стало известно, что во время спортивных сборов по дзюдо в Иссык-Кульской области сверстники две недели избивали девятилетнего мальчика из-за его веры и национальности. Отмечалось, что каждый день во время тихого часа они били его за то, что он русский и «не верит в Аллаха».