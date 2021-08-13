В Киргизии задержали напавшего на женщину из-за русского языка

Против напавшего на женщину в Киргизии из-за русского языка возбудили дело о хулиганстве

Киргизская полиция задержала жителя Бишкека, который напал на сотрудницу торгово-развлекательного центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на УВД Октябрьского района столицы.

По данным издания, против мужчины было возбуждено дело о хулиганстве. Изначально оно расследовалось по статье о мелком хулиганстве, но позже его переквалифицировали. Мужчина был помещен в СИЗО на 48 часов, дальнейшую меру пресечения ему выберет суд.

Инцидент с нападением произошел 2 августа в одном из торгово-развлекательных центров Бишкека. Мужчина потребовал, чтобы администратор разговаривала с ним исключительно на киргизском, начал оскорблять девушку, а вскоре бросил ей в голову калькулятор.

Позднее правоохранители задержали мужчину, однако отпустили уже спустя несколько минут. Клиент вернулся в центр и продолжил оскорблять сотрудницу. 9 августа в Госдуме попросили председателя парламента Киргизии взять на контроль ситуацию с нападением. 12 августа против киргиза возбудили уголовное дело.