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Госдума попросила Киргизию взять на контроль ситуацию с нападением на продавца

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Госдуме попросили председателя парламента Киргизии взять на контроль ситуацию с нападением на продавца, которая говорила на русском. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Дал соответствующее поручение профильному комитету», — говорится в сообщении.

В Киргизии 2 августа клиент детского центра в грубой форме потребовал, чтобы сотрудница разговаривала с ним исключительно на киргизском. После этого он начал оскорблять девушку, а также бросил в нее калькулятор.

Правоохранительные органы задержали мужчину, однако отпустили спустя несколько минут. Клиент вернулся в центр и продолжил оскорблять сотрудницу.

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