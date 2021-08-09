Госдума попросила Киргизию взять на контроль ситуацию с нападением на продавца

В Госдуме попросили председателя парламента Киргизии взять на контроль ситуацию с нападением на продавца, которая говорила на русском. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Дал соответствующее поручение профильному комитету», — говорится в сообщении.

В Киргизии 2 августа клиент детского центра в грубой форме потребовал, чтобы сотрудница разговаривала с ним исключительно на киргизском. После этого он начал оскорблять девушку, а также бросил в нее калькулятор.

Правоохранительные органы задержали мужчину, однако отпустили спустя несколько минут. Клиент вернулся в центр и продолжил оскорблять сотрудницу.