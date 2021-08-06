В российском городе подрались кандидаты в депутаты местного парламента

В Красноярске кандидаты в депутаты местного парламента подрались после регистрации в окружном избиркоме. Об инциденте сообщает «Подъем».

В потасовке приняли участие Дмитрий Полушин и Александр Шадрин. По словам Полушина, оппонент напал на него и разбил лицо, однако он не стал отвечать и вызвал полицию.

Как заявил Шадрин, он ударил кандидата в депутаты из-за оскорблений.

«Ну подрались и подрались. Мне почему-то стыдно. Он свинья, а стыдно мне. Он в нецензурной форме оскорблял меня и просто ответил за свои слова. Он хотел меня ударить, я слегка увернулся», — рассказал Шадрин и добавил, что конкурент назвал его «трусом, крысой и человеком нетрадиционной ориентации».

По информации издания, поводом для потасовки стало то, что Шадрин пожаловался на незаконный, по его мнению, предвыборный пикет Полушина.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты подрались в прямом эфире. Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук и бывший парламентарий Олег Барна подрались в эфире телеканала «ПравдаТУТ» из-за разногласий по вопросу земельной реформы.