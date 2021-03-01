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Российского депутата оштрафовали после появления в пьяном виде

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Кадр: Пятый канал

Депутата городской думы города Киренска Иркутской области, который дебоширил в полиции, оштрафовали за появление в пьяном виде. Об этом сообщил представитель думы города, передает РИА Новости.

Главу комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике Дмитрия Клепикова полицейские задержали в состоянии сильного опьянения. Позже в отделении полиции мужчина устроил дебош — кричал, обзывался и угрожал правоохранителям.

Один из понятых заснял весь инцидент на видео. Собеседник агентства уточнил, что депутат возглавлял комиссию согласно установленным правилам.

Ранее депутаты муниципальной думы Александровска в Пермском крае подрались с жителями города, мешавшими им пройти в здание местной администрации для проведения заседания, на котором планировалось выбрать нового главу и председателя контрольно-счетной палаты округа.

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