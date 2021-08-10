В Киргизии против напавшего на женщину из-за русского языка возбудили дело

Милиция Киргизии возбудила уголовное дело против местного жителя, напавшего на сотрудницу торгово-развлекательного центра, из-за того что она говорила на русском языке. Об этом сообщает УВД Октябрьского района Бишкека на своей странице в Instagram.

Женщина обратилась в УВД с письменным заявлением и попросила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который «в состоянии алкогольного опьянения» нарушил общественный порядок, а также ударил ее по голове калькулятором.

«В ходе расследования была установлена личность мужчины, им оказался гражданин А.А. 1992 года рождения, который был доставлен в Октябрьское РУВД для проведения соответствующих мероприятий. Для определения тяжести полученных телесных повреждений была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана соответствующая юридическая оценка действиям гражданина А.А.», — отмечается в сообщении.

9 августа в Госдуме попросили председателя парламента Киргизии взять на контроль ситуацию с нападением на продавца, которая говорила на русском.

Ранее сообщалось, что 2 августа в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. Клиент центра в грубой форме потребовал, чтобы сотрудница разговаривала с ним исключительно на киргизском. После этого он начал оскорблять девушку и бросил ей в голову калькулятор. Позднее правоохранители задержали мужчину, однако уже спустя несколько минут отпустили.