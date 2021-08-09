В Киргизии оцепили центральный магазин после сообщения о заложниках

В столице Киргизии Бишкеке сотрудники милиции оцепили здание центрального универсального магазина. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, неизвестные захватили заложников в ТЦ и сообщили, что здание заминировано. Уточняется, что в правоохранительные органы поступил звонок, в ходе которого анонимный собеседник рассказал о том, что в одном из туалетов магазина заложена бомба.

Сообщается, что на данный момент продавцы и посетители ТЦ эвакуированы. Другие подробности не приводятся.

Ранее в августе мужчина ворвался в здание кабинета министров Украины с гранатой, взял в заложники людей и заявил, что живым никто не уйдет. Было установлено, что он участвовал в антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и получил орден «За мужество» третьей степени. Позже злоумышленника задержали.