Задержание угрожавшего взорвать правительство Украины попало на видео

Силовикам удалось обезвредить мужчину, ворвавшегося с гранатой в здание кабинета министров Украины. Видео задержания злоумышленника было опубликовано в Telegram-канале «Страна.ua».

На записи видно, как Владимира Прохнича под охраной выводят на улицу и ведут к служебному автомобилю. К нему подошли несколько мужчин, очевидно, знакомые, обняли его и похлопали по плечу. Затем его усадили в автомобиль и увезли.

На месте инцидента глава Национальной полиции Игорь Клименко провел брифинг, в ходе которого озвучил некоторые детали случившегося. По его словам, мужчину убедил сдаться один из его знакомых Василий, который вел переговоры. Он пояснил, что у Прохнича «врожденное чувство справедливости».

Также стало известно, что задержанный был дважды ранен во время службы сапером в штурмовом батальоне «Айдар» Вооруженных сил Украины, в том числе получил на фронте черепно-мозговую травму. «Угрожавший взорвать кабмин никаких требований не выдвигал. Он пошел на это из-за жизненных обстоятельств. Его просто достала жизнь», — сказал Клименко.

Глава ведомства добавил, что против мужчины возбуждено уголовное дело по четырем статьям, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Прохнича задержали в ходе специальной полицейской операции, здание правительства было полностью оцеплено спецназом. Прибывшие на место взрывотехники установили, что граната боевая.

4 августа Прохнич ворвался в здание кабинета министров Украины с гранатой, взял в заложники людей и заявил, что живым никто не уйдет. Было установлено, что он участвовал в антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество» третьей степени.