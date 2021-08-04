Раскрыта личность пригрозившего взорвать гранату в здании правительства Украины

Раскрыта личность мужчины, пригрозившего взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Злоумышленника зовут Владимир Прохнич. Он родился в 1978 году, живет в городе Ирпень Киевской области. Участвовал в Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. В 2015 году тогдашний президент Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество» третьей степени. Последнее время Прохнич занимается ремонтом автомобилей.

4 августа в здание кабинета министров Украины ворвался мужчина с гранатой, взял в заложники людей и заявил, что живым никто не уйдет. «Это захват здания! Вы ******* (надоели — прим. «Ленты.ру») все! Убирайте людей! Пистолет не дергай! Я отпущу чеку! Граната боевая!» — кричал он.

По некоторым данным, нападавший был контужен во время службы сапером в штурмовом батальоне «Айдар» Вооруженных сил Украины.

